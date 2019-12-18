В Нижнем Тагиле сгорел частный дом

11:45 | 19.12.2019

Фото: yandex.ru

Накануне ночью в Нижнем Тагиле на площади 20 квадратных метров горел частный дом.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие семь человек личного состава, две единицы техники. За пару часов удалось ликвидировать горение и разобрать сгоревшие конструкции.



О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»