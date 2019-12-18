Свердловские чиновники будут особо внимательно следить за пресс-конференцией Владимира Путина

11:30 | 19.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал получения свердловскому правительству следить за пресс-конференцией Президента России Владимира Путина, которая состоится уже сегодня в 12:00 по московскому времени.



Чиновники разных уровней – от министров до глав муниципалитетов – должны обеспечить оперативное реагирование по всем вопросам, касающимся Свердловской области.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области с отсылкой на губернатора, необходимо проанализировать все вопросы конференции, затрагивающие в той или иной мере Свердловскую области, и обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям главы государства в отношении органов исполнительной власти и органом местного самоуправления.



Отметим, на пресс-конференцию этого года аккредитовано рекордное число журналистов – 1895 человек. Прямую трансляцию общения главы государства со СМИ обеспечат телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»