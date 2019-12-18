Чиновники продолжают заниматься скверами Екатеринбурга

11:18 | 19.12.2019

Фото: the-village.ru

Как сообщает городская администрация, мэр столицы Урала Александр Высокинский подписал постановление о присвоении имени одному из скверов города.



Зеленый участок, расположенный между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и сходом на станцию метро Машиностроителей, теперь официально называется «Сквером дружбы народов».



Церемония открытия памятного камня, дающего начало аллеям сквера и символизирующего единство 160 народностей Екатеринбурга, состоялась еще в мае 2019 года. А торжественное открытие благоустроенной территории состоялось 16 августа.



Отметим, что более 50 народностей, проживающих в столице Урала, летом высаживали деревья на территории сквера. Каждое такое дерево было промаркировано табличкой, указывающей народ, посадивший его. Помимо прочего на территории появились удобные скамейки, урны и беседка.



Чиновники обещают продолжить заниматься благоустройством зеленой территории.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»