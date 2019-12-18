В Краснотурьинске охотник случайно застрелил товарища

10:58 | 19.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

Накануне днем в лесном массиве на территории Карпинского района краснотурьинец случайно выстрелил из охотничьего карабина в сторону своего товарища.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, погибший охотник получил огнестрельное ранение нижних конечностей. Оказанная первая медицинская помощь не стала спасительным кругом, и мужчина скончался от обильной кровопотери.



На стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент проводится следственная проверка, в результате которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»