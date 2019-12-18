В ДТП в Екатеринбурге пострадали двое подростков

10:38 | 19.12.2019

Фото: ivbg.ru

Накануне вечером в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадали двое подростков.



Инцидент произошел на перекрестке Бакинских Комиссаров – Новаторов. Автомобиль ZAZ Chance столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, пересекая дорогу на красный свет. В результате столкновения пострадали два пассажира автомобиля ZAZ Chance 15 и 16 лет. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности, в следствие чего были госпитализированы в лечебные учреждения с сильными ушибами.



Известно, что за рулем Hyundai Solaris была 23-летняя девушка, имеющая стаж управления транспортным средством 4 года. Автомобилем ZAZ Chance управлял 29-летний мужчина со стажем вождения 2 года.



В настоящее время сотрудники полиции опрашивают участников и очевидцев происшествия, составляются процессуальные документы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»