В Каменске-Уральском ночью горели две дорогие иномарки

10:17 | 19.12.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Каменске-Уральском полыхали Lexus NX 200 и Ford Focus.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 3 квадратных метра повреждены моторный отсек Lexus NX 200 и переднее левое крыло Ford Focus.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 00:43. На места происшествия незамедлительно выехали шесть спасателей на двух единицах техники. Возгорания были потушены в течение нескольких минут.



Отметим, что стоимость Lexus NX 200 в России варьируется от 2,5 млн рублей, а Ford Focus - от 1 млн руб.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»