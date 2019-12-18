Новости дня
10:15 | 19.12.2019
Фото: Е1.RU
В Екатеринбурге увольняют сотрудников кинотеатра «Салют»
«Руководство кинотеатра "Салют" извещает сотрудников о необходимости прибытия 19 декабря к директору для получения уведомления о расторжении трудового договора», — говорится в сообщении.
Однако не все согласны с такой постановкой вопроса. Екатерина Иванова создала петицию «Сохраним кинотеатр! «Салют» выжил в девяностые – должен выжить и сейчас!» на change.org.
«Кто-то говорит, что все решено. Но у нас есть петиция к администрации и мэру!» — говорят защитники кинотеатра. Подписать петицию за сохранение кинотеатра можно здесь. Ее уже поддержали около 1500 человек.
Напомним, ранее мэрия объявила о смене руководства кинотеатра. Новым директором была назначена Жанна Кузнецова, которой предстояло грамотно переформатировать «Салют». По словам представителей городской администрации, новый директор должна была максимально сохранить коллектив.
«В настоящее время из 24 сотрудников предприятия 20 предложены аналогичные или смежные должности, как в самом "Салюте“, так и в других муниципальных предприятиях», — объясняли тогда в администрации города.
Закрыть «Салют» в мэрии решили из-за его нерентабельности, хотя и с этим не все были согласны. Часть депутатов думы Екатеринбурга также пыталась отстоять легендарный кинотеатр, но у них ничего не получилось. В планах же городских властей передать помещение на Толмачева, 12 Дому творчества детей и молодежи. При этом сам Дом творчества как был, так и останется в усадьбе Харитонова-Расторгуева, за счет помещений кинотеатра хотят расширить площади для занятий детей. По заверениям городских властей, показы фильмов в «Салюте» продолжатся, но они перестанут быть массовыми.
© «Вечерние ведомости»
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