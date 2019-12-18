В Екатеринбурге поймали женщину, пытавшуюся нелегально провезти камни в Китай

09:54 | 19.12.2019

Фото: eanews.ru

При досмотре багажа пассажирки рейса Екатеринбург-Сиань было обнаружено 19 кг украшений из янтаря.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, гражданка КНР рассказала, что планировала перепродать купленные в Москве бусы, браслеты и серьги в Китае. Там янтарь считается магическим камнем с целебными свойствами.



Начальник таможенного поста Дмитрий Шишкин пояснил, что камень имеет особую структуру и плотность, поэтому при переходе через интроскоп его очень просто увидеть.



На данный момент решается судьба груза. За недекларирование товара пассажирке грозит штраф в размере 50-200% от стоимости товара или конфискация всей партии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»