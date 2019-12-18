В Екатеринбурге пропал мужчина

09:34 | 19.12.2019

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге начались поиски 36-летнего Руслана Юрьевича Забегалова, который ушел из дома 13 декабря 2019 года и не вернулся.



Приметы: рост 160-165 см, плотное телосложение, русые волосы, голубые глаза.



На момент пропажи был одет в красную футболку, синие джинсы, синюю куртку до колен с меховым воротом.



Если вам что-либо известно о местонахождении Руслана Юрьевича, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 Наталия или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»