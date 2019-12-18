В Свердловской области возобновлены поиски парня, пропавшего два года назад

09:16 | 19.12.2019

Фото: Светлана Ушакова

В Свердловской области возобновлены поиски 23-летнего Владислава Викторовича Ушакова, который ушел из дома 9 июня 2017 года и не вернулся.



Приметы: рост 189, нормального телосложения, серые глаза, русые короткие волосы.



На момент пропажи был одет в легкую черную ветровку (х/б), темные джинсы, светло-серые кроссовки с сиреневой эмблемой и темно-синюю футболку. С собой имел черный рюкзак. Парень проживал в городе Нижняя Тура.



Если вы что-либо знаете о местонахождении Владислава, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52, 02, 112, а также по номеру 8-950-650-88-57, Светлана Ушакова.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»