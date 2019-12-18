Возле ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге затопило улицу

22:11 | 18.12.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

Возле торгового центра «Карнавал» из-за аварии затопило улицу Толедова. В пресс-службе Водоканала рассказали, что рабочие уже занимаются устранением утечки.



Поврежденный водопровод отключили от сети. Вода в домах горожан отключаться не будет.



Добавим, что из-за потопа на улице было затруднено движение автотранспорта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»