В мероприятиях свердловского ЦентраСПИДа в 2019 году приняли участие рекордное число волонтеров

21:59 | 18.12.2019

Фото: усгг.рф

Рекордное число волонтеров в 2019 году приняли участие в мероприятиях свердловского центра СПИДа. По данным департамента информационной политики региона, всего в добровольческую деятельность по борьбе с ВИЧ были вовлечены более 17 тысяч человек.



Отмечается, что чаще всего в мероприятиях принимают участие молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Кроме того, в число волонтеров также будущие медики-студенты и «серебряные добровольцы» - люди старше 55 лет. Также в Свердловской области реализуется международный проект Dance4life – «Танцуй ради жизни», направленный на борьбу с ВИЧ



Добавим, что по словам главврача Центра СПИДа Анжелики Подымовой, эффективная волонтерская деятельность является большим шагом в решении проблем ВИЧ/СПИДа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»