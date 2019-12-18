В Екатеринбурге на перекрестке Куйбышева – Луначарского трамвай сошел с рельсов

21:37 | 18.12.2019

Фото: Е1

На перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского в Екатеринбурге с рельсов сошел трамвай. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.



Инцидент случился возле остановки «Дом художника». Там с рельсов сошел трамвай, следующий по маршруту №4. Информацию подтвердили в трамвайно-троллейбусном управлении города.



Из-за случившегося движение трамваев было перекрыто почти на час. О том, почему это произошло, обещали рассказать позже.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»