В Талице свердловчанку осудили за то, что та ранила своего сожителя

19:21 | 18.12.2019

Фото: cuptorul-fermecat.md

В Талице суд вынес приговор свердловчанке, виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своего сожителя. Как рассказали в ОМВД России по Талицкому району, в ходе ссоры женщина ударила мужчину кулаком и ранила его ножом в спину.



Пострадавший сам добрался до фельдшерского пункта, где ему оказали первую помощь. От госпитализации он отказался, но выйдя из больницы тут же потерял сознание. После этого бригада скорой помощи доставила его в Талицкую районную больницу.



После выписки из больницы свердловчане продолжили жить вместе. Обвиняемой свердловчанке суд назначил лишение свободы условно на срок 3 года с испытательным сроком в 3 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»