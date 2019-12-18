Новости дня
19:21 | 18.12.2019
Фото: cuptorul-fermecat.md
В Талице свердловчанку осудили за то, что та ранила своего сожителя
Пострадавший сам добрался до фельдшерского пункта, где ему оказали первую помощь. От госпитализации он отказался, но выйдя из больницы тут же потерял сознание. После этого бригада скорой помощи доставила его в Талицкую районную больницу.
После выписки из больницы свердловчане продолжили жить вместе. Обвиняемой свердловчанке суд назначил лишение свободы условно на срок 3 года с испытательным сроком в 3 года.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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