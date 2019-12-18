В Екатеринбурге образовались 9-балльные пробки

18:46 | 18.12.2019

Фото:«Яндекс.Пробки»

В уральской столице образовались сильные заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данный момент загруженность дорог оценивается на 9 баллов.



Самые сильные заторы наблюдаются на Ленина, 8 Марта, Куйбышева, Московской, Первомайской, Комсомольской, Фурманова, Серафимы Дерябиной, Халтурина, Космонавтов и других улицах.



Ситуация осложняется многочисленными авариями. ДТП случились на улицах Первомайской, Гагарина, Черепанова, Бебеля, 8 Марта, Комсомольской, Машинной, Объездной, Щербакова и Академика Бардина.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»