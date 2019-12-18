Новости дня
18:46 | 18.12.2019
Фото:«Яндекс.Пробки»
В Екатеринбурге образовались 9-балльные пробки
Самые сильные заторы наблюдаются на Ленина, 8 Марта, Куйбышева, Московской, Первомайской, Комсомольской, Фурманова, Серафимы Дерябиной, Халтурина, Космонавтов и других улицах.
Ситуация осложняется многочисленными авариями. ДТП случились на улицах Первомайской, Гагарина, Черепанова, Бебеля, 8 Марта, Комсомольской, Машинной, Объездной, Щербакова и Академика Бардина.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
18.12.2019
22:11 | 18.12.2019
Возле ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге затопило улицу
21:59 | 18.12.2019
В мероприятиях свердловского ЦентраСПИДа в 2019 году приняли участие рекордное число волонтеров
19:21 | 18.12.2019
В Талице свердловчанку осудили за то, что та ранила своего сожителя
18:46 | 18.12.2019
В Екатеринбурге образовались 9-балльные пробки
18:30 | 18.12.2019
Электрички, поезда, автобусы и самолеты: как изменится расписание транспорта в новогодние праздники
18:14 | 18.12.2019
Свердловский СК занялся историей об избитом полицейскими инвалиде
17:56 | 18.12.2019
В новогодние праздники новые трамваи пойдут по самым востребованным у пермяков маршрутам
17:52 | 18.12.2019
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17:49 | 18.12.2019
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17:40 | 18.12.2019
Убийство Ксении Каторгиной стало наиболее резонансным событием в Екатеринбурге в этом году
17:26 | 18.12.2019
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в топ-20 губернаторов по цитируемости в СМИ
17:22 | 18.12.2019
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17:18 | 18.12.2019
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16:55 | 18.12.2019
В новогодние праздники пермяки круглосуточно смогут получить помощь в единых диспетчерских службах
16:27 | 18.12.2019
Девушка, погибшая под поездом в Свердловской области, оказалась студенткой екатеринбургского колледжа
16:18 | 18.12.2019
Теплоснабжение городов «Т Плюс» требует до 150 млрд рублей инвестиций
15:56 | 18.12.2019
На складе в Екатеринбурге загорелась продукция
15:06 | 18.12.2019
В столице Урала откроется инклюзивная образовательная площадка
14:43 | 18.12.2019
Коммунальщики устраняют последствия снегопада в столице Урала
14:20 | 18.12.2019
Уральские таможенники пресекли контрабанду леса на 10 миллионов рублей
13:56 | 18.12.2019
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13:27 | 18.12.2019
В Екатеринбурге началась доследственная проверка в отношении отца виновника смертельного ДТП
13:06 | 18.12.2019
Под Екатеринбургом электричка сбила подростка
12:57 | 18.12.2019
В новогодние каникулы травмпункты, скорая помощь и санавиация Прикамья работают круглосуточно
12:49 | 18.12.2019
Таджикистан заинтересовался челябинским металлом и продуктами
12:44 | 18.12.2019
Выезд из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму перекроют на один час
12:43 | 18.12.2019
Одобрено перераспределение расходов бюджета Перми на 2019-2021 годы