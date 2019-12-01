Убийство Ксении Каторгиной стало наиболее резонансным событием в Екатеринбурге в этом году

17:40 | 18.12.2019

Фото: соцсети

В 2019 году наиболее резонансным событием в Екатеринбурге и Свердловской области стало исчезновение девушки Ксении Каторгиной, которая отправилась продавать машину и, как выяснилось, была убита. Это выяснили аналитики Яндекса, которые провели собственное исследование на основе запросов горожан.



На второй позиции в топе — карантин, введённый в школах в начале года, на третьей — строительство храма Святой Екатерины и связанные с ним протесты. Затем идет концерт группировки «Ленинград» и смертельное ДТП 4 августа на перекрестке улиц Малышева-Московская.



Из наиболее примечательных моментов – интерес в этом году к персоне Игоря Алтушкина— главы «Русской медной компании», одного из учредителей Фонда Святой Екатерины, который курирует строительство одноимённого храма.

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