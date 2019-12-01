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17:22 | 18.12.2019
«Нам не стыдно перед избирателями». В Думе Екатеринбурга подвели итоги работы в 2019 году
По его словам, результаты работы горожане увидят уже в 2020 году.
«Так, постоянная комиссия Думы отклонила бюджет с сокращением финансирования здравоохранения на 800 миллионов рублей. Напомню, смертность от новообразований у нас растет. Надо выявлять заболевания на ранней стадии, но 200 миллионов на аппаратуру для этих целей выделять не планировалось. Мы с трудом, но добились 100 миллионов из городской казны и еще столько же пообещал областной Минздрав», – рассказал Игорь Володин.
Депутаты также отказались голосовать за принятие повышенных налоговых ставок.
«В 2020 году жители бы этого не почувствовали, а вот в 2021 году нововведения увеличили бы расходы каждой семьи на несколько тысяч рублей. Мы отказались их принимать. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева нам удалось убедить Главу Екатеринбурга не выносить этот вопрос на рассмотрение второй раз. Жители будут платить налог по минимальной ставке - 0,1%», – пообещал Игорь Володин.
После ситуации со сквером у Театра драмы, в гордуме была создана рабочая группа, началось конструктивное обсуждение вопроса. Был проведен опрос горожан и определено место строительства собора.
«Еще в мае я обратился в администрацию за разъяснениями по развитию парков и скверов в городе. Оказалось, что у нас в перечне 60 «зеленых» зон, которые в планах защитить. Мы активизировали это работу и сейчас уже 18 имеют статус особо охраняемых территорий, 17 получат его в скором времени», – рассказал председатель ЕГД.
Также, по его словам, думе удалось добиться выделения 50 миллионов рублей на развитие отдаленных территорий, запланировано выделение 412 миллионов рублей на расселение граждан из аварийного жилья, не допустить повышения цен в общественном транспорте с Нового года.
© «Вечерние ведомости»
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