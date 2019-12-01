В столице Урала хотят переименовать улицу Ленина в улицу Сталина

17:18 | 18.12.2019

Фото: Накануне.RU

В столице Урала собирают подписи за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина. Об этом сообщает корреспондент Накануне.RU.



С такой инициативой на своей страничке во Facebook выступил Евгений Емалетдинов. В центре уральской столицы появились соответствующие плакаты.



Емалетдинов добавил, что в ближайшее время подписи за переименование передадут в мэрию Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»