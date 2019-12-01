Больше тонны «санкционных» яблок и винограда обнаружили на складе в Екатеринбурге

16:54 | 18.12.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Екатеринбургской таможни совместно с Россельхознадзором выявили на одном из складов почти 1,5 тонны яблок и более 300 килограммов винограда. Документы, подтверждающие страну происхождения фруктов и ягод, владелец товара не предоставил, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



По решению сотрудников Россельхознадзора товар изъят и уничтожен.



«На внутреннем рынке все реже появляются товары из так называемого санкционного списка», - отметил Михаил Пономарев, заместитель начальника Уральского таможенного управления – начальник службы.

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