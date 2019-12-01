Девушка, погибшая под поездом в Свердловской области, оказалась студенткой екатеринбургского колледжа

16:27 | 18.12.2019

Фото: train-photo.ru

16-летняя девушка, погибшая под поездом на станции Адуй, оказалась студенткой екатеринбургского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства.



В СКР на транспорте по УрФО сообщили, что сейчас следователи выясняют все детали трагедии. Следственные органы провели осмотр места происшествия и жилища пострадавшей. Также уже опрошены работники локомотивной бригады, родственники девушки. Проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.



Как рассказали ее друзья, девушка выросла в поселке Лосиный в многодетной семье и часто ездила туда навещать родителей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»