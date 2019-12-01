На складе в Екатеринбурге загорелась продукция

15:56 | 18.12.2019

Фото: E1.ru

На улице Лукиных, 1б в Екатеринбурге загорелся склад компании «Уралхозторг». Как рассказал очевидец, из здания активно выносят коробки.



В пресс-службе МЧС подтвердили информацию и пожаре и отметили, что пострадавших нет. Сообщение о возгорании диспетчеру поступило в 13:17. Выяснилось, что в складском помещении загорелась пластиковая продукция.







На данный момент пожар уже локализован. На месте работают пять единиц техники и 21 спасатель.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»