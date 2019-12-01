В Свердловской области из-за снегопада произошло 15 ДТП. Погиб один человек

За сутки в Свердловской области произошло уже 15 дорожных аварий, в результате которых погиб один человек, а пострадали еще восемь. Причиной повышенного числа ДТП стал снегопад. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.Сегодня утром на трассе Екатеринбург - Реж – Алапаевск произошли сразу две серьезные аварии. Около 9:00 на 41-м км дороги столкнулись Nissan и ГАЗель. В результате ДТП пострадали четыре человек, в том числе и беременная женщина. Она ехала с мужем на плановый осмотр в Екатеринбург. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель иномарки допустил занос и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Газелью. После аварии из искореженной машины спасателям пришлось вытаскивать беременную женщину.Еще одна жуткая авария произошла через два часа на 23-м километре той же трассы. Водитель Honda неправильно выбрал скорость движения на заснеженной дороге и съехал в кювет. В результате иномарка наехала на двух пешеходов – 58-летнюю женщину и 18-летнюю девушку. Они вышли из машины, которая тоже съехала с дороги. В результате ДТП женщина погибла, а девушке диагностировали перелом ноги.В ГИБДД рассказали, что сейчас наряды ДПС патрулируют трассы Свердловской области. Инспекторы в первую очередь ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Дорожные службы ликвидируют последствия снегопада и проводят обработку проезжей части противогололедными материалами.