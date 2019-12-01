В столице Урала откроется инклюзивная образовательная площадка

15:06 | 18.12.2019

19 декабря в 11:00 в Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова (ул.Крауля,168) состоится торжественное открытие инклюзивной образовательной площадки Молодежного проектного центра. Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Дорога к жизни», поддерживаемого Фондом президентских грантов.



Инклюзивная образовательная площадка – это уникальный молодежный проектный центр, оснащенный самым современным высокоточным токарно-фрезерным и компьютерным оборудованием. Здесь дети, подростки и взрослые, оказавшиеся в инвалидной коляске, смогут найти свою профессиональную предрасположенность, повысить квалификацию или пройти переподготовку. Желающие смогут получить профессию дизайнера изделий, программиста по управлению станками, токаря-фрезеровщиками и инженера полиграфического оборудования.



Участие в мероприятии примут министр социальной политики Свердловской области Злоказов и депутат Государственной Думы Антон Шипулина.

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