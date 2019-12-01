Коммунальщики устраняют последствия снегопада в столице Урала

14:43 | 18.12.2019

Коммунальные службы Екатеринбурга оперативно устраняют последствия снегопада, накрывшего город сегодня, 18 декабря. Во всех районах города в усиленном режиме службы благоустройства убирают снег с улиц и проводят противогололедную обработку.



Как рассказали в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга минувшей ночью для уборки снега было задействовано 223 единицы спецтехники и 115 дорожных. Сегодня к процессу ликвидации последствий непогоды приступили 503 рабочих и 202 специальных машин. Оперативные бригады коммунальщиков продолжат работать и этой ночью.



Добавим, что всего в декабре службы благоустройства Екатеринбурга отправили загород 63 тысячи 835 тонн снега.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»