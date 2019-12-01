Уральские таможенники пресекли контрабанду леса на 10 миллионов рублей

14:20 | 18.12.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Уральской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Свердловской области выявили канал нелегальной поставки леса из Свердловской области в Узбекистан. По оперативным данным, гражданин Узбекистана вывез более 1000 м³ леса общей стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Он был незаконно вырублен в Первоуральском городском округе, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Таможенники в результате оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что данные, которые предоставлял предприниматель в декларации на товары, недостоверны. В частности, бизнесмен предоставлял договоры купли-продажи с фирмой, которая никогда не продавала ему лес.



Уральской оперативной таможней возбуждено 2 уголовных дела по статье 226.1 уголовного кодекса РФ. За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы. Материалы дела переданы для расследования в Уральское следственное управление на транспорте.

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