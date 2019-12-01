В начале 2020 года в Екатеринбурге запретят остановку транспорта еще на семи улицах

13:56 | 18.12.2019

В первом квартале 2020 году в столице Урала установят новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Новые знаки буду установлены для того чтобы дать возможность транспорту передвигаться беспрепятственно. Всего остановку запретят еще на семи участках:



- на улице Буторина от дома № 1 до Сибирского тракта;

- на улице Малышева от Луначарского до Мамина Сибиряка;

- на улице Шевченко от Восточной до Луначарского;

- на переулке Рижском от Патриса Лумумбы до Титова;

- на улице Агрономической от Ферганской до переулка Рижского;

- на улице Фрунзе от Степана Разина до 8 Марта;

- на дублере улицы Ткачей вдоль домов № 21 и № 23.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»