В Екатеринбурге началась доследственная проверка в отношении отца виновника смертельного ДТП

13:27 | 18.12.2019

Фото: twitter.com

В Екатеринбурге началась доследственная проверка Андрея Васильева – отца Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на улице Малышева.



По результатам проверки, которую ведет 58-й военный следственный отдел СКР, будет принято процессуальное решение. На данный момент Васильев-старший остается военнослужащим войск Национальной гвардии РФ.



Напомним, Владимира Васильева задержали в августе этого года. По его вине в ДТП погибли два человека. Предположительно, обвиняемый на момент инцидента был в состоянии наркотического опьянения. Медэкспертиза, проведенная после происшествия, выявила отсутствие в моче подозреваемого как алкоголя, так и наркотических веществ. Однако, проведенный позднее ДНК-анализ показал, что сданная на анализ моча принадлежит отцу виновного в инциденте мужчины – финансовой «шишке» в Росгвардии.



СКР переквалифицировал статью – теперь Владимиру грозит до 15 лет лишения свободы из-за уклонения от медосвидетельствования. Кроме того, ему вменяется угон машины.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»