Под Екатеринбургом электричка сбила подростка

13:06 | 18.12.2019

Фото: eanews.ru

В Свердловской области электричка насмерть сбила 16-летнюю девушку. По данному факту следствие начало проверку.



Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, инцидент произошел 17 декабря на станции Адуй. Девушку сбил пригородный поезд Алапаевск-Екатеринбург.



СК по Свердловской области информирует, что проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, в том числе, проведен осмотр места происшествия и жилища погибшей, опрошены родственники девушки и работники локомотивной бригады.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»