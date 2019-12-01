Выезд из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму перекроют на один час

В Екатеринбурге на выезде в Верхнюю Пышму в ближайший час будет полностью закрыто движение от поворота с проспекта Космонавтов на В. Пышму, а также по съездам. Проехать можно будет только направо по Космонавтов в сторону объездной. Об этом сообщает глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко.Перекрытие движения связано с аварийно-спасательными работами. Речь идет о дорожно-строительной технике, которая утонула в озере при строительстве трамвайной ветки.