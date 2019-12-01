В Свердловской области поймали женщину, прятавшую наркотики в цветочные горшки в подъезде

В закрытом уральском городе Лесной сотрудники полиции поймали женщину при сбыте наркотиков массой 0,136 грамма. Запрещенное вещество было упаковано в бумажный сверток и спрятано в поддон цветочного горшка в одном из подъездов города.Пресс-служба УМВД по Свердловской области отмечает, что пойманная с поличным женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за побои. Известно, что у нее три ребенка, по двоим из которых она уже лишена родительских прав.На данный момент заведено уголовное дело. Наркоторговке грозит до восьми лет лишения свободы. В качестве меры пресечения суд назначил женщине домашний арест.