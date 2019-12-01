Под Екатеринбургом произошло ДТП с участием длинномера с кислородными баллонами

Сегодня утром у развилки в направлении поселков Кольцово и Исток близ Екатеринбурга произошло ДТП с участием длинномера, который вез баллоны с кислородом и аммиаком.Судя по фотографиям, предоставленными подписчиками группы «Инцидент-Екатеринбург» во «ВКонтакте», фура пыталась избежать столкновения с двумя легковыми автомобилями. В итоге, легковушки столкнулись несколькими метрами дальше, а большегруз скатился на обочину. Большая часть баллонов оказалась выброшенной в снег.В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что пострадавших нет.