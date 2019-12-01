В Каменске-Уральском осужден врач, получивший взятку от призывника

11:51 | 18.12.2019

Фото: versiya.info

В Каменске-Уральском осужден 57-летний врач-хирург Убайдулла Азизов, который обещал поставить призывнику диагноз, освобождающий от службы в армии, за 100 тысяч рублей.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что врач был прикомандирован в призывную комиссию военкомата Каменска-Уральского и Каменского района.



Напомним, сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области задержали обвиняемого в августе 2019 года при передаче взятки в размере 50 тысяч рублей. Азизов признал свою вину в полной мере.



Синарский районный ссуд Каменска-Уральского приговорил врача к штрафу в размере 200 тысяч рублей и запретил на два года работать в призывной военно-врачебной комиссии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»