В Екатеринбурге мать убитого сектантами ребенка хочет отсудить свои миллионы

11:20 | 18.12.2019

Фото: eanews.ru

Мать девятилетнего ребенка, чье тело было найдено в Юго-Западном лесопарке, хочет отсудить деньги, переданные ранее «Ученикам Христа».



Как сообщает 66.ru, за время пребывания в секте семья передала Земфире Гайнуллиной 100 тысяч евро через карты Гайнуллиной и ее сына. Средства были направлены на переезды секты между городами России, Казахстана и Беларуси.



Помимо прочего, женщина планирует развестись с супругом Иваном Казанцевым, который обвиняется в убийстве девятилетнего сына. Сама мать принимает участие в деле в качестве свидетеля.



Напомним, тело девятилетнего мальчика было найдено 28 ноября этого года в Юго-Западном лесопарке, отец убитого был найден в тот же день в квартире еще с несколькими несовершеннолетними детьми. В квартире также были обнаружены плетки и библия.



По предварительным данным, детей в секте пороли, затыкая им рты кляпами. Сын Ивана Казанцева задохнулся во время экзекуции.



Еще трое детей сектантов помещены в психиатрическую клинику на обследование.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»