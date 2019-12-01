Екатеринбуржцы смогут привиться от гриппа теперь и в ТРЦ

11:00 | 18.12.2019

Фото: twitter.com

Мэрия Екатеринбурга сообщила о новой вакцине, которая уже готова к применению. Сообщается, что она эффективней и безопасней предыдущей версии, и в ее состав входят антигены вирусов гриппа типа В, который как раз и выделен за последние недели в Екатеринбурге.



На сегодняшний день отмечается рост заболеваемости гриппом в столице Урала – уже зарегистрировано 15 тысяч случаев возникновения ОРВИ, что превышает эпидемический порог на 3,7%. Однако сам вирус гриппа встречается пока в единичных случаях. Среди прочих выявлены трое непривитых граждан: один взрослый и двое детей шести и 11 лет.



Главный внештатный эпидемиолог екатеринбургского горздрава Александр Харитонов прогнозирует подъем заболеваемости гриппом среди жителей Екатеринбурга в январе, после новогодних каникул.



Бесплатно привиться может каждый житель столицы Урала по месту жительства или работы. Также прививочные кабинеты городских больниц откроют свои двери уже в эти выходные, 21 и 22 декабря, с 8:00 до 22:00. Для получения данной медицинской услуги необходимо при себе иметь паспорт и полис.



Также мэрия сообщает, что в ближайшее время будут организованы прививочные станции в офисных центрах, на строительных площадках и ТРЦ Екатеринбурга.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»