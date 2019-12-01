На трассе близ Екатеринбурга из-за ДТП машины встали в пробку

10:38 | 18.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

Реверсивное движение введено на 21-м км трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень.



На указанном участке проезжая часть сужена до одной полосы – на дороге произошло ДТП. Детали происшествия выясняются. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.



Напомним, в столице Урала сегодня затруднено движение на дорогах из-за погодных условий. ФКУ «Уралуправтодор» призывает автолюбителей ко внимательности на дорогах и соблюдению скоростного режима, соответствующего погодным условиям.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»