Тагильчане добились проведения общегородского собрания

10:15 | 18.12.2019

Фото: eanews.ru

Администрация Нижнего Тагила дала добро на проведение общегородского собрания, на котором обсудят вопрос качества питьевой воды и реализацию мусорной реформы. Мероприятие запланировано на 20 декабря 17:00 и пройдет в зале администрации Ленинского района.



Инициаторами собрания выступили активисты движения «Тагил за перемены», а на самом мероприятии ожидаются представители Роспотребнадзора, гордумы и мэрии.



Напомним, указанные активисты провели в октябре митинг, на который вышло порядка 200 человек. После этого представители движения передали мэру Владиславу Пинаеву коллективное письмо с просьбой пересмотреть нормативы накопления мусора.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»