Утренний снегопад принес в Екатеринбург большие пробки

09:55 | 18.12.2019

Фото: «Яндекс. Пробки»

Сегодня в Екатеринбурге из-за очередного снегопада образовались дорожные заторы на 8 баллов.



По данным сервиса сс, к этому часу зафиксировано порядка 12 ДТП по всему городу. Затруднено движение на улицах Репина, Куйбышева, Шефской, проспекте Космонавтов, Объездной дороге. Помимо прочего, машины встали и на улицах Суходольской, Серафимы Дерябиной, Халтурина, Гурзуфской,Щербакова, Восточной и переулке Базовый.



Как сообщают синоптики Уральского гидрометцентра, сегодня ожидается умеренный снег, а на дорогах гололедица в виде снежного наката.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»