В Екатеринбурге автоледи устроила массовое ДТП

09:28 | 18.12.2019

Фото: e1.ru

Накануне вечером на улице Разливной, 50 женщина, водитель автомобиля Toyota Auris, стала виновницей массового ДТП.



Как сообщается в группе во вКонтакте «Инцидент-Екатеринбург», женщина не справилась с управлением и по касательной задела Mitsubishi Lancer, Kia Venga, которую отбросило на Toyota RAV4, Toyota RAV4 отбросило на Toyota Auris и Nissan.



Очевидцы отмечают, что автолюбительница пыталась припарковаться с правой стороны дороги, не справившись, она выехала на проезжую часть и врезалась в автомобили, припаркованные слева.



С места происшествия женщину увезли в больницу №24 – освидетельствование показало, что виновница ДТП не получила травм, поэтому ее вернули обратно. Также в салоне была обнаружена бутылка спиртного напитка, а проверку на алкоголь женщина пройти отказалась. Помимо прочего, в салоне автомобиля было обнаружено крепление для видеорегистратора, однако само приспособление найти не удалось.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»