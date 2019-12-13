Мэр Екатеринбурга поздравил свердловчан с Днем энергетика

19:26 | 17.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня, 17 декабря, поздравил энергетиков уральской столицы с наступающим профессиональным праздником. Мероприятие состоялось в Уральском государственном театре эстрады.



Глава города напомним, что практически все блага городской жизни – это результат труда многотысячных коллективов, генерирующих, сетевых и сбытовых компаний.



«Работу энергетиков можно смело называть службой, потому что она не останавливается ни на минуту, ведётся круглосуточно», – отметил Высокинский.



Мэр пожелал энергетикам добра и удачи. А также вручил письмо с поздравлением министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, а энергетикам были вручены почетные грамоты и благодарности от министерства энергетики РФ и регионального министерства энергетики и ЖКХ.



Напомним, что День энергетика ежегодно отмечается в России 22 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»