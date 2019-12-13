Новости дня
19:04 | 17.12.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге состоятся «Бал чемпионов» для выдающихся спортсменов
Гостей поприветствовали замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Александр Маслов, председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, руководитель спортивного клуба «Луч», Почётный гражданин Екатеринбурга Рафаил Карманов, заслуженный тренер России по волейболу Валерий Алфёров, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Иван Алыпов.
Дмитрий Баранов поздравил участников с наступающим Новым годом, а также пожелал здоровья, благополучия и радости. Также спортсменам были вручены памятные подарки.
Добавим, что «Бал чемпионов» прошел в Екатеринбурге уже в 18-й раз.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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