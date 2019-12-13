В Екатеринбурге состоятся «Бал чемпионов» для выдающихся спортсменов

19:04 | 17.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Центре культуры «Урал» сегодня, 17 декабря, состоялся торжественный прием «Бал чемпионов» для выдающихся спортсменов Екатеринбурга. Как рассказали в пресс-службе администрации, в мероприятии принимали участие более 160 спортсменов и тренеров города.



Гостей поприветствовали замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Александр Маслов, председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, руководитель спортивного клуба «Луч», Почётный гражданин Екатеринбурга Рафаил Карманов, заслуженный тренер России по волейболу Валерий Алфёров, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Иван Алыпов.



Дмитрий Баранов поздравил участников с наступающим Новым годом, а также пожелал здоровья, благополучия и радости. Также спортсменам были вручены памятные подарки.



Добавим, что «Бал чемпионов» прошел в Екатеринбурге уже в 18-й раз.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»