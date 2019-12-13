Владелец ресторана в Камышлове через суд заставил главу города оплатить стейки и красную икру

18:49 | 17.12.2019

Глава Камышлова Алексей Половников. Фото nakanune.ru

В Камышлове закончились судебные разбирательства с участием главы города Алексеем Половниковым, который в сентябре и октябре 2018 года дважды отужинал с другими чиновниками в местном ресторане, не расплатившись за посиделки. Общая сумма счетов тогда (в заказе, например, указана красная икра и стейки) составила почти 10 тысяч рублей. Учитывая, что ранее владелец заведения и Половников находились в приятельских отношениях, стороны договорились, что счет будет оплачен позже, но глава своего обещания не сдержал даже спустя год.



В сентябре этого года владелец заведения, который ранее положился на добросовестность главы Камышлова, выиграл суд у мэра. Был вынесен судебный приказ, но впоследствии в связи с поступившим возражением Половникова, он был отменен.



Ресторатор решил идти до последнего и повторно обратился в суд, настаивая на взыскании задолженности. Половников продолжал уверять, что все оплатил, просто не сохранил чеки, но его показания в ходе судебного процесса опровергли повар и бармен ресторана, которые заявили, что оплата не производилась. По мнению суда, Половников так и не смог доказать оплаты за услуги питания, и 13 декабря удовлетворил требования владельца ресторана. Решение мирового судьи (не вступило в законную силу) есть в распоряжении редакции.

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