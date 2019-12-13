Свердловчанина, повторно севшего за руль мотоцикла в нетрезвом виде, приговорили к реальному сроку

18:42 | 17.12.2019

Фото: sm-news.ru

В Шалинском районе вынесли приговор свердловчанину, повторно севшему за руль мотоцикла в нетрезвом состоянии. 30-летнему Антону Михееву назначили наказание в виде реального лишения свободы.



Последний раз в нетрезвом состоянии на мотоцикле подсудимого поймали ночью 22 августа. Он управлял мотоциклом «ИЖ П-5» и был остановлен сотрудниками ДПС, которые обнаружили, что мужчина был выпившим.



При этом ранее Михееву за такое же нарушение назначали наказание в виде административного ареста на 11 суток. Отмечается также, что у подсудимого есть непогашенные судимости за совершение 3 преступлений.



Согласно решению суда, мужчине придется отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима 10 месяцев 5 дней. Кроме того, ему будет запрещено управлять транспортными средствами 2 года 6 месяцев.



Приговор суда в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»