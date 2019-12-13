Свердловский СК проверит больницу, где умер младенец

18:27 | 17.12.2019

Фото: vnnews.ru

СУ СКР по Свердловской области организовал проверку по факту смерти 1,5-месячного младенца в больнице Каменска-Уральского. По предварительным данным, ребенок скончался от имевшегося у него заболевания.



Ребенка привез в больницу отец, который обнаружил у малыша недомогание. В реанимации младенца пытались спасти, но усилия медиков не привели к положительному результату.



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Они общаются с родителями, медработниками и анализируют документы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»