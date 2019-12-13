Художники из восьми стран поучаствуют в фестивале светового искусства на Урале

17:32 | 17.12.2019

Фото: пресс-служба фестиваля светового искусства "Не темно"

Традиционный фестиваль светового искусства «Не темно» пройдёт в Екатеринбурге с 21 по 22 декабря в районе Уктус. Свои работы на фестивале представят художники из Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии и США. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Тема этого года – "Визуальная экология новых территорий".



Световое фестивальное пространство развернётся сразу в двух локациях на Уктусе, расположенных на расстоянии 1,5 км друг от друга: на территории горнолыжного комплекса «Уктус» и в жилом районе «Шишимская горка». Жители других районов города смогут добраться до площадок фестиваля на курсирующих трансферных автобусах.



Помимо экспозиции арт-объектов, на фестивале также пройдёт образовательная программа. По словам академического руководителя образовательной программы «Не темно» Ларисы Петровой, на фестивале пройдут мастер-классы и четырехдневная конференция для представителей культурной сферы. «Мы проводим не только фестиваль, но и обучение художников, кураторов. Также 18 декабря пройдет международная конференция "Цифровые технологии" как ресурс культурной реанимации территории". Такое слово, как "реанимация" было выбрано не случайно, так как многим территориям требуется срочная помощь в осмыслении. Конференция будет идти четыре дня», – отметила Петрова.



Добавим, что в прошлом году экспозиции фестиваля «Не темно» посетило порядка 15 тысяч человек, а в этом году, в связи отдалённостью площадок фестиваля, ожидается чуть меньшее число посетителей – 10 тысяч человек.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»