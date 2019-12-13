В школе Екатеринбурга произошёл пожар, эвакуировано более 300 человек

В Екатеринбурге, в школе на проспекте Космонавтов сегодня днем произошел пожар из-за загоревшегося в спортзале электрощита. На место выехали 43 спасателя на 13 спецмашинах. Ещё до прибытия пожарных персонал образовательного учреждения эвакуировал из помещения 325 человек, в том числе 302 ребёнка. Пожар был потушен в течение двух минут, а площадь пожара составила 5 квадратных метров. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.Добавим, что в соцсетях сообщается, что инцидент произошёл в школе №136.