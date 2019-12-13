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16:44 | 17.12.2019

Фото: Константин Антипин

По сообщению синоптиков, январь на Урале будет теплее обычного

Январь 2020 года на Урале будет теплее климатической нормы. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что такие сведения содержатся в уточненных данных Гидрометцентра России, который составляет долгосрочные прогнозы. «Даже если холод наступит, то, видимо, он все равно перекрываться будет относительно теплыми периодами. Снег будет в пределах нормы», — отметила она.

Однако конец декабря на Урале, как говорят синоптики, по всей вероятности, пройдёт с достаточно сильными морозами. Заморозки должны начаться 20–21 декабря, а затем с 25 до 27 они прервутся более теплой погодой. Об этом свидетельствует активность антициклона, который принес холодный воздух в Сибирь. Если он доберется до Урала, самые большие морозы выпадут на Курганскую и Свердловскую области.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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