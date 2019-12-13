По сообщению синоптиков, январь на Урале будет теплее обычного

16:44 | 17.12.2019

Фото: Константин Антипин

Январь 2020 года на Урале будет теплее климатической нормы. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что такие сведения содержатся в уточненных данных Гидрометцентра России, который составляет долгосрочные прогнозы. «Даже если холод наступит, то, видимо, он все равно перекрываться будет относительно теплыми периодами. Снег будет в пределах нормы», — отметила она.



Однако конец декабря на Урале, как говорят синоптики, по всей вероятности, пройдёт с достаточно сильными морозами. Заморозки должны начаться 20–21 декабря, а затем с 25 до 27 они прервутся более теплой погодой. Об этом свидетельствует активность антициклона, который принес холодный воздух в Сибирь. Если он доберется до Урала, самые большие морозы выпадут на Курганскую и Свердловскую области.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»