В Екатеринбурге появятся две новые улицы

16:19 | 17.12.2019

В Орджоникидзевском и Чкаловском районе Екатеринбурга появятся 2 новые улицы. Постановления об этом уже подписал глава города Александр Высокинский.



Первая улица будет носить имя учёного в области точной механики, главного конструктора Свердловского машиностроительного конструкторского бюро «Новатор» Льва Люльева и расположится в границах улицы Шефская – проспект Космонавтов – отвода железной дороги – Калиновского лесопарка. Ранее на проектных планах строителей эта улица именовалась как «Меридиональная 1», говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Вторая – улица Профессионалов – расположится в границах ЕКАДа – железной дороги – трассы «Станция Сысерть – поселок Полевой – железная дорога». Помимо новой улицы, в этих же границах получили свое наименование и другие объекты улично-дорожной сети: проезд 1-й ЕКАД Южный; проезд 2-й ЕКАД Южный; проезд 3-й ЕКАД Южный; проезд 4-й ЕКАД Южный; проезд 5-й ЕКАД Южный; проезд 6-й ЕКАД Южный; проезд 7-й ЕКАД Южный, сообщается на сайте муниципалитета.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»