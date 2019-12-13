Вместо путёвки в санаторий свердловским ветеранам увеличат денежную компенсацию в новом году

15:55 | 17.12.2019

С 1 января 2020 года в Свердловской области ветеранам увеличат денежную компенсацию вместо путёвки на санаторно-курортное лечение. Компенсация составит 3000 рублей.Согласно обновлённому закону "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", раз в два года при наличии медицинских показаний ветеранам может предоставляться бесплатная путёвка на санаторно-курортное лечение. Однако теперь у граждан будет возможность получить вместо путёвки повышенную денежную компенсацию в размере 3000 рублей. Сейчас размер компенсации составляет чуть больше 2000 рублей.



К ветеранам, которые имеют возможность получить путёвку в санаторий или компенсацию, относятся:

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

- лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

- женщины-участницы Великой Отечественной войны, не имеющие инвалидности;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющие инвалидности.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»