В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося похитить ребенка

15:46 | 17.12.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге низкорослый южанин пытался похитить ребенка из кафе «Япона мама», которое находится на улице Опалихинской. Его задержал бариста заведения.



Как сообщает «Комсомолка», ссылаясь на сотрудников заведения, инцидент произошел еще в конце прошлой недели. Мужчина пытался увести с собой девочку, которая играла в детской зоне. К счастью, родители вовремя заметили неладное и спугнули его. Мужчина был небольшого роста – около 130 см или еще ниже.



Через несколько дней южанина опознал бариста кафе Максим Неврозов, который заметил мужчину на улице Вильгельма де Генина. Максим скрутил его и передал отряду ППС.



В Следственном комитете и УМВД по Екатеринбургу данную информацию пока не комментируют.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»