В столице Урала открылся самый большой скалодром в городе

15:28 | 17.12.2019

Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru

В Екатеринбурге открылся самый современный и большой скалодром в городе. Он расположился во Дворце игровых видов спорта.



На открытии скалодрома пришли министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и исполнительный директор фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев. Сборная Свердловской области и несколько приглашенных скалолазов устроили показательное выступление



Новое сооружение в ДИВСе включает в себя сектора для дисциплин «лазание на скорость», «лазание на трудность» и «боулдеринг». Общая площадь скалодрома составила 550 квадратных метров, а высота – 15 метров. Предполагается, что здесь будут тренироваться не только спортсмены сборной и СШОР горных видов спорта, но и также все желающие.



Добавим, что скалодром построили за счет средств Фонда поддержки олимпийцев России. Организационную работу по реализации проекта выполняла Федерация скалолазания России.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»